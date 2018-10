STRATEC-Aktie mit Kursrutsch nach Prognosesenkung

Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie gegenüber dem Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft um mehr als 10 Prozent auf nur noch 58 Euro ab. Das ist der tiefste Stand seit etwa einem Jahr.

Der Laborgerätehersteller hatte am Vorabend seine Aktionäre mit gesenkten Finanzprognosen verschreckt. Statt einem zuvor erwarteten organischen Umsatzwachstum um bis zu 3 Prozent rechnet das Unternehmen 2018 nun mit einem Rückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Zielspanne für die bereinigte operative Gewinnmarge (Ebit) wurde auf 11 bis 13 von zuvor 16 bis 17 Prozent gesenkt.

Begründet wurden die Maßnahmen von STRATEC Biomedical mit einer nun zu erwartenden schwachen Entwicklung im Segment Diatron, einer weiter verzögerten Produkteinführung sowie reduzierten Bestellprognosen von Kunden.

Analyst Michael Ruzic-Gauthier von Berenberg sieht für die operativen Ergebnisschätzungen am Markt nun einen Korrekturbedarf von 10 Prozent für das laufende und 6 bis 8 Prozent für das kommende Jahr.

Ein anderer Experte erinnerte daran, dass es sich bereits um die zweite Prognosesenkung im laufenden Jahr handelt. STRATEC sei abhängig von wenigen Produkten, die schon lange auf dem Markt seien, erklärte er. Man verliere hier an Boden. Die Probleme seien also hausgemacht und unabhängig von der Nachfrage in der Branche.

FRANKFURT (dpa-AFX)

