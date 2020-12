Aktien 2021 - Risiken beachten

Liebe Leser – wer uns im Bild sehen will, klickt hier - wie fast jede Woche waren wir wieder bei n-tv und Daniel äußert sich zu den Risiken und Chancen 2021! 25 Minuten, in denen wir darauf eingehen, wie man sich für 2021 jetzt positionieren muss. Am Montag dann bei uns im Börsendienst die große Frage und das Spezial dazu, ob und wie man Tesla aktuell handeln kann, wie wichtig die Volatilität ist und was Profis und Händler direkt in den Banken im Gespräch mit uns sagten, wie man professionell! in der Tesla agiert. Alles für Euch im Audio Spezial. Genau wie die Frage, ob man Biontech jetzt wieder “nehmen” kann und ob Nel und der gesamte Wassersstoffsektor eine Pause brauchen. In unserem Turbo-Dienst sind wir dort seit Monaten long, Wasserstoff hat uns geholfen, seit März den Turbo-Dienst von 3.000 auf 9.600! Euro zu schieben. Mehr als Verdreifacht, unser Turbo-Depot seither. Aber – fast alle um uns rum sind aktuell sehr sehr optimistisch! Wir sagen, wie man jetzt taktisch agiert, warum man auch aufpassen muss. Im März 2020 – Ei oder Flummi kennt Ihr als Video bei n-tv ja – waren wir mega bullish, sozusagen all in im Markt. Aber jetzt sehen wir kurzfristig reichlich Alarmsignale.

Dazu – wie kaufe ich Bitcoin am besten, wie trade ich ihn, welche Produkte gibt es, wer ist der beste Anbieter – das gibt es Montag bei uns im Börsendienst in einem erneuten Spezial. Dazu ein Webinar mit Franz-Georg und Nicolas aus fundamentaler, aber auch technischer Sicht. Stichwort Anlauf der nächster 10er-Potenz. Derweil äußert sich Elon Musk zum Bitcoin auf kreative Weise, geben wir Euch auch anbei dann. So wird Bitcoin auch 2021 höchst spannend bleiben. Unser Portal bitcoin-krypto.de haben wir in den Börsendienst momentan integriert.

