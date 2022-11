Prosus-Aktie: Prosus im ersten Halbjahr mit Gewinnrückgang - Prosus will nicht bei Meituan einsteigen

Wie der niederländische Investor in Tech-Unternehmen und Online-Marktplätze mitteilte, ging der sogenannte Handelsertrag (trading profit) im Sechsmonatszeitraum per Ende September um 37 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar zurück. Gründe waren ein niedriger Beitrag durch die Investition in den chinesischen Technologiekonzern Tencent sowie weitere E-Commerce-Beteiligungen. Außerdem wirkten sich Wechselkursentwicklungen in Schwellenländern negativ aus.

Auch der bereinigte Kerngewinn (core headline earnings) ging um 60 Prozent auf 897 Millionen Dollar zurück. Grund war hier den Angaben zufolge wiederum der geringere Tencent-Beitrag.

Der Umsatz stieg jedoch um 9 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar im fortgeführten Geschäft. Grund war hier vor allem der 41-prozentige Zuwachs beim E-Commerce-Umsatz, der von einer robusten Geschäftsentwicklung in allen Kernsegmenten profitierte.

Die Prosus NV rechnet damit, dass ihr E-Commerce-Portfolio in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 profitabel wird. "Wir werden daran arbeiten, die Struktur der Gruppe zu vereinfachen und den Wert unseres Portfolios herauszukristallisieren", sagte Chief Executive Bob van Dijk.

Die Prosus-Mutter Naspers ist unter anderem bei Delivery Hero investiert.

Prosus will nicht bei Meituan einsteigen

Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus will nicht bei dem chinesischen Online-Rabattgutschein-Anbieter Meituan einsteigen. Prosus bekommt im kommenden Jahr über die Tencent-Beteiligung Meituan-Aktien mit einem aktuellen Wert von umgerechnet rund fünf Milliarden Euro als Sonderdividende. Sobald die Anteile bei Prosus sind, werden sie als zum Verkauf stehend eingestuft. Dies teilte das im EURO STOXX 50 notierte Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage detaillierter Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr vor.

Das chinesische Internetunternehmen Tencent hatte vor kurzem angekündigt, sein Paket von rund 19 Prozent an Meituan, das derzeit umgerechnet rund 18 Milliarden Euro wert ist, so gut wie komplett über eine Sonderdividende an die Aktionäre abbauen zu wollen. Tencent ist wiederum die wichtigste Beteiligung von Prosus. Die Niederländer halten derzeit rund 28 Prozent an dem chinesischen Unternehmen. Sollte sich bis zu der Ausschüttung der Sonderdividende nichts daran ändern, würde Prosus knapp fünf Prozent von Meituan halten.

