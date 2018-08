Deutsche Kraft-Pakete: Vier deutsche Aktien mit ordentlich Kurs-Power

Die Top-Empfehlungen der Baader Bank kommen seit Januar 2013 aber auf ein Plus von 180,0 Prozent. Vier deutschen Aktien mit dem größten Kurspotenzial von 21 Prozent bis 55 Prozent aus der aktuellen Empfehlungsliste trauen die Analysten weiter einiges zu.

Von Jürgen Büttner

Europäische Aktien scheinen nach wie vor auf einer Achterbahnfahrt gefangen zu sein, in der sich Hoffnungen und Ängste immer wieder abwechseln. So zumindest beschreibt die Baader Bank die Ausgangslage in ihrem aktuellen Research-Bericht zu den eigenen Top-Aktien-Ideen für das intern beobachtete DACH-Länderuniversum (Deutschland (D), Österreich (A) und Schweiz (CH)).

Wie es darin weiter heißt, dominierten aus fundamentaler Sicht nach wie vor die Anzeichen einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, während die Zentralbanken weiterhin signalisieren, dass sie bei ihren bisherigen geldpolitischen Ankurbelungsprogrammen zurückrudern wollen. Neben diesen konjunkturellen Gegenwinden bestünden zudem politische Risiken (US-Zwischenwahlen, Brexit-Gespräche).

Basierend darauf hält die Baader Bank an der defensiven Wachstumsorientierung des Portfolios mit Fokus auf qualitäts- und zinssensitiven Themen fest sowie an einer breiten Diversifizierung. Seit Auflegung am 7. Januar 2013 erwirtschaftete die gesamte Top Picks-Liste bis zum 05. August einen Wertzuwachs von 180,0 Prozent in absoluten Zahlen und 120,0 Prozent in relativen Zahlen gegenüber dem Vergleichsindex STOXX Europe 60.

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir aus der Liste vier deutsche Aktien mit großen Kurspotenzial vor. Wobei sich die Kursziele zwischen 21 Prozent und 55 Prozent über den aktuellen Notierungen bewegen.

Lesen Sie den vollständigen Artikel auf BÖRSE ONLINE

