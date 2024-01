Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie

Bewertung im Fokus

Diese Empfehlung gibt Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für die Infineon-Aktie aus.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 44 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung der Investitionen in der Halbleiterbranche dürfte 2024 begrenzt bleiben, im Folgejahr aber zunehmen, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Infineon sei eine schwierige Lage im Kundenkreis der Automobilindustrie schon im Konsens berücksichtigt./tih/edh





Die Infineon-Aktie zeigte sich um 08:03 Uhr stabil und notierte im Frankfurt-Handel bei 34,67 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 32,70 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via Frankfurt auf 1.284 Infineon-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2024 büßte die Aktie um 8,2 Prozent ein. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.02.2024 terminiert.

