DAX24.280 ±0,0%ESt505.464 -0,2%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.795 -0,3%Euro1,1656 ±0,0%Öl67,28 +0,4%Gold3.340 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil -- Asiens Börsen tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste
Top News
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Aktien Asien: Australische Börse profitiert von Daten

21.08.25 09:04 Uhr

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Damit hielt das abwartende Geschäft der Vortage vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole an.

Wer­bung

Japanische Aktien verloren weiter an Boden. Der Leitindex Nikkei 225 sank um 0,65 Prozent auf 42.610,17 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten dies mit negativen Vorgaben des Anleihemarktes. So hätten die Renditen langlaufender Papiere mit 30 Jahren Laufzeit ein neues Rekordhoch verzeichnet. Dies habe positive Daten in Form des Einkaufsmanagerindex für August überstrahlt, der den höchsten Stand seit sechs Monaten erreicht habe.

Der australische Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) verzeichnete unterdessen Gewinne und schloss 1,13 Prozent höher mit 9.019,10 Punkten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten dies mit starken Einkaufsmanagerindizes.

Uneinheitlich war dagegen die Entwicklung an den chinesischen Börsen. Während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,23 Prozent auf 4.281,04 Punkte zulegte, gab der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,62 Prozent nach./mf/jha/