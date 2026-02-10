DAX25.057 +0,2%Est506.074 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 -0,9%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.961 -1,6%Euro1,1917 ±0,0%Öl68,93 -0,3%Gold5.046 -0,3%
Aktien Asien: Deutliche Anschlussgewinne in Japan

10.02.26 09:01 Uhr

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Dienstag zumeist zugelegt. Von Japan abgesehen, hielten sich die Bewegungen allerdings in Grenzen. Die Börsen folgten mit ihrem Anstieg den Vorgaben der US-Technologiewerte. Hier hatten sich die Kurse besonders im Bereich der Künstlichen Intelligenz stabilisiert.

Wer­bung

Japanische Aktien knüpften an die Vortagesgewinne an. Der Leitindex Nikkei 225 stieg um 2,28 Prozent auf 57.650,54 Punkte. Damit erreichte der Markt ein neues Rekordhoch. "In Japan ist die Euphorie ungebrochen hoch", stellte Fondsmanager Thomas Altmann von Vermögensverwalter QC Partners fest. "Ein Plus seit Jahresbeginn von fast 15 Prozent nach weniger als sechs Wochen ist ein deutliches Statement."

Allerdings sei auch die Bewertung entsprechend gestiegen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis habe den höchsten Wert seit Beginn der Daten-Aufzeichnung im Jahr 2004 erreicht. Damit profitierte der Markt weiterhin vom Wahlsieg der Liberaldemokratischen Partei (LDP). Als erste Partei seit dem Zweiten Weltkrieg hatte die LDP bei der Wahl zum Unterhaus allein mehr als zwei Drittel der 465 Sitze in der mächtigen Parlamentskammer gewonnen.

Verhaltener war die Entwicklung in China. Der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen legte um 0,11 Prozent auf 4.724,30 Zähler zu, der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong zog um 0,49 Prozent auf 27.160,11 Punkte zu. Am Vortag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass die Banken angewiesen worden seien, ihre Bestände an US-Staatspapieren zu begrenzen.

Wer­bung

Am australischen Markt traten die Kurse auf der Stelle. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss praktisch unverändert. Auch in Südkorea war die Entwicklung nach dem jüngsten Anstieg verhalten./mf/mis