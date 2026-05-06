DAX24.773 +1,5%Est505.954 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,40 ±0,0%Nas25.326 +1,0%Bitcoin69.485 +0,6%Euro1,1746 +0,4%Öl106,8 -3,2%Gold4.677 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Commerzbank CBK100 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX weit im Plus -- Chinas Börsen fester -- Neue Rekorde in Südkorea -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, Chipaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Shell zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Shell zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bitcoin als Staatsreserve? Berater des US-Präsidenten deutet Durchbruch an Bitcoin als Staatsreserve? Berater des US-Präsidenten deutet Durchbruch an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Asien: Deutliche Gewinne in Südkorea - Kospi erreicht neues Hoch

06.05.26 09:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
KOSPI
6.937,0 PKT 338,1 PKT 5,12%
Charts|News|Analysen

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den asiatisch-pazifischen Börsen ist es am Mittwoch nach oben gegangen. Dabei ragte der südkoreanische Aktienmarkt mit einem kräftigen Anstieg und neuem Rekordstand hervor. In Japan wurde wegen eines Feiertags erneut nicht gehandelt.

Der Rückgang der Ölpreise stützte die Börsen in Fernost. "Die Investoren reagieren positiv auf die Nachrichten aus den USA, dass es bald zu einem Vertrag zwischen den USA und dem Iran kommen soll", so Andreas Lipkow, Marktanalyst beim Broker CMC Markets. Positive Vorgaben habe es zudem aus dem Halbleitersektor gegeben. "Für zusätzliche Euphorie sorgen die Quartalszahlen des NVIDIA-Konkurrenten AMD (AMD (Advanced Micro Devices) )", erläuterte Lipkow. "Selbst die kühnsten Erwartungen wurden geschlagen."

Das ließ die Halbleiterwerte in Fernost nicht kalt. Der technologielastige südkoreanische Kospi schnellte um sieben Prozent nach oben und baute mit neuen Hochs sein Jahresplus auf rund 70 Prozent aus, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Dazu habe der Kurssprung des Schwergewichts Samsung entscheidend beigetragen, wobei die Aktie erstmals eine Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar erreicht habe.

Nach oben ging es auch an den chinesischen Börsen. Hier stützten neben den Vorgaben aus dem Technologiesektor günstige Konjunkturdaten. Die von der Agentur RatingDog erhobenen Einkaufsmanagerindizes für April seien etwas besser als erwartet ausgefallen, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,9 Prozent, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen um 1,3 Prozent anzog. Der australische S&P ASX 200 endete 1,3 Prozent höher mit 8.793,60 Punkten./mf/stk