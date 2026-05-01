DAX24.424 +1,2%Est505.907 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,17 -1,7%Nas26.402 +1,2%Bitcoin68.232 +0,8%Euro1,1709 ±-0,0%Öl106,4 +0,6%Gold4.695 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 Allianz 840400 RENK RENK73 Intel 855681 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen uneins -- Cisco mit Gewinnsprung und Rekordumsatz -- BMW-Hauptversammlung besiegelt Aus für Vorzugspapiere -- SoftBank, Alibaba, Rheinmetall, Siemens im Fokus
Top News
Webinar: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung Webinar: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung
Cisco-Aktie im Aufwind: Gewinnsprung und Rekordumsatz - Optimistischer Ausblick auf Hyperscaler-Geschäft Cisco-Aktie im Aufwind: Gewinnsprung und Rekordumsatz - Optimistischer Ausblick auf Hyperscaler-Geschäft
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Asien: Durchwachsen - Blicke auf Trump-Xi-Treffen gerichtet

14.05.26 08:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
KOSPI
7.844,0 PKT 200,9 PKT 2,63%
Charts|News|Analysen

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Anleger bleiben in ihren Entscheidungen beeinflusst vom fortgesetzten KI-Boom einerseits und geopolitischen Spannungen andererseits. So gibt es im Iran-Krieg weiterhin keine Fortschritte hin zu einer Lösung. Die Ölpreise bleiben damit hoch, was Inflations- und Konjunktursorgen nährt.

Zudem richten sich die Blicke auf den Besuch von US-Präsident Donald Trump in China. Beide Seiten bemühten sich mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte. Chinas Staatschef Xi Jinping warnte im Gespräch mit Trump allerdings vor einem Konflikt um Taiwan. Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen beiden Ländern, sagte Xi nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in Peking.

Xi Jinping traf zudem hochrangige Wirtschaftsvertreter aus den USA und erklärte einem Staatsmedium zufolge, die offenen Türen Chinas würden sich weiter öffnen. Peking begrüße eine verstärkte Zusammenarbeit mit den USA und äußerte sich demnach positiv darüber, dass US-Firmen bessere Perspektiven in China haben würden.

Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen fiel zuletzt um 0,7 Prozent auf 4.965 Punkte, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,2 Prozent auf 26.447 Punkte stieg.

In Japan schaffte der Nikkei 225 zunächst den Sprung auf ein weiteres Rekordhoch, drehte dann aber ins Minus. Er schloss mit 62.654 Punkten und damit ein Prozent im Minus.

Besser sah es in Südkorea aus, wo der Leitindex Kospi um mehr als ein Prozent stieg. Der Markt profitiert schon länger besonders stark vom KI-Boom, der Speicherchipherstellern wie Samsung Electronics und SK Hynix glänzende Geschäfte beschert.

Der australische S&P ASX 200 legte unterdessen um 0,1 Prozent auf 8.640,70 Punkte zu./mis/jha/