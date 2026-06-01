DAX24.198 ±0,0%Est506.028 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0000 +2,3%Nas25.170 -2,0%Bitcoin54.188 +1,7%Euro1,1550 +0,1%Öl93,20 -1,9%Gold4.105 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Oracle 871460 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX leicht im Minus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- EZB entscheidet über Zinspfad -- Oracle-Zahlen von Milliarden-Finanzierung überschattet -- Mercedes im Fokus
Top News
Neue Angriffe im Iran-Krieg: DAX vor EZB-Zinsentscheid mit behauptetem Start Neue Angriffe im Iran-Krieg: DAX vor EZB-Zinsentscheid mit behauptetem Start
Xtrackers erweitert Core-ETF-Palette mit günstigen Aktienstrategien: FTSE All World ETF jetzt TER 0,07% p.a. Xtrackers erweitert Core-ETF-Palette mit günstigen Aktienstrategien: FTSE All World ETF jetzt TER 0,07% p.a.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Asien: Durchwachsen - China im Minus, Japan und Korea im Plus

11.06.26 08:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
KOSPI
7.730,8 PKT -366,1 PKT -4,52%
Charts|News|Analysen

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Verlusten in China standen moderate Aufschläge in Japan und Südkorea gegenüber.

Auf die Stimmung drückt nach wie vor der US-Iran-Krieg. Die Waffenruhe erweist sich weiter als brüchig. Die USA und der Iran beschossen sich in der zweiten Nacht in Folge heftig, womit sich der Konflikt gefährlich hochschaukelt.

Die seit Tagen unter Druck stehenden Technologiewerte holten am Donnerstag ihre im Verlauf verbuchten Verluste gleichwohl auf und schüttelten damit die negativen Vorgaben aus dem Techsektor in New York ab.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zum Handelsschluss in Tokio um 0,1 Prozent auf 64.217,27 Zähler zu. Der südkoreanische Kospi gewann moderat dazu.

Dagegen sank der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen zuletzt um 0,9 Prozent; der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong verlor 1,2 Prozent. In Australien schloss der S&P ASX 200 knapp im Minus./ajx/stk