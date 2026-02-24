DAX24.992 -1,1%Est506.114 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1500 -3,6%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.645 -2,0%Euro1,1780 -0,1%Öl71,72 +0,3%Gold5.175 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DEUTZ 630500
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- Novo Nordisk, FMC, FedEx im Fokus
Top News
Technotrans: Zu stark abgestraft Technotrans: Zu stark abgestraft
Börse am Montag: DAX nimmt 25.000-Punkte-Marke wieder ins Visier - Zoll-Unsicherheit im Blick Börse am Montag: DAX nimmt 25.000-Punkte-Marke wieder ins Visier - Zoll-Unsicherheit im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Aktien Asien: Durchwachsen im Zollschatten - Südkorea setzt Rekordserie fort

24.02.26 09:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Nikkei 225
57.321,1 PKT 495,4 PKT 0,87%
Charts|News|Analysen

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Während japanische Aktien und die chinesischen Festlandsmärkte nach Feiertagspausen zulegten, ging es an den Börsen von Hongkong und in Indien nach unten.

Wer­bung

Bestimmendes Thema bleibt die Unklarheit in Hinblick auf die US-Zölle. "Mit dem Urteil des Obersten Gerichtshofs ist die Unsicherheit durch Zölle wieder zum alles beherrschenden Thema an der Börse geworden", so Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Im Moment weiß niemand so recht, welche Zölle nun eigentlich gezahlt werden müssen und welche nicht - das Chaos ist perfekt."

So hatte US-Präsident Donald Trump nach einer Entscheidung des obersten US-Gerichtshofs gegen seine Zollpolitik am Freitag einen weltweiten Zollsatz auf Importe in die USA von 10 Prozent angekündigt und diesen am Samstag auf 15 Prozent erhöht. Ob und wie dieses neue Vorhaben sich auf bereits getätigte die Absprachen mit anderen Ländern auswirken, ist noch unklar.

Die chinesischen Festlandsbörsen legten nach der über einwöchigen Feiertagspause zu und verarbeiteten damit die Impulse aus der handelsfreien Zeit. Der CSI-300-Index (CSI 300) gewann ein Prozent auf 4.707,54 Zähler. Dagegen verlor der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong nach den Gewinnen zu Wochenbeginn 1,77 Prozent auf 26.601,82 Punkte. Hier belasteten Verluste bei Technologie- und Pharmawerten, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten.

Wer­bung

Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog dagegen um 0,87 Prozent auf 57.321,09 Punkte an. Er ließ sich damit nicht von den mäßigen US-Vorgaben beeindrucken. Ebenso wie der südkoreanische Markt, der seinen Rekordlauf fortsetzte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf Gewinne im Halbleitersegment und bei exportorientierten Titeln. Der australische ASX (S&P ASX 200) tendierte unterdessen kaum verändert./mf/mis

Mehr zum Thema Nikkei 225

09:03Aktien Asien: Durchwachsen im Zollschatten - Südkorea setzt Rekordserie fort
08:00Die wichtigsten 10 Fakten für Anleger am Dienstag - Lucid & AMC publizieren Bilanzen
06:302026 – Boom oder Blase? Kostenfreies Webinar am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
06:302026 – Boom oder Blase? Kostenfreies Webinar am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
06:302026 – Boom oder Blase? Kostenfreies Webinar am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
06:302026 – Boom oder Blase? Kostenfreies Webinar am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
06:302026 – Boom oder Blase? Kostenfreies Webinar am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
06:302026 – Boom oder Blase? Kostenfreies Webinar am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
mehr