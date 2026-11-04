DAX 26.009 +0,6%ESt50 6.198 +0,9%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,36 -0,9%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 69.641 +0,6%Euro 1,1239 +0,4%Öl 103,5 -0,1%Gold 4.031 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Aktien Asien: Durchwachsene Entwicklung - Gegenläufige Impulse

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Börsen in Fernost haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Damit reagierten sie auf gegenläufige Impulse.

Werbung

US-Präsident Donald Trump war Spekulationen entgegengetreten, er plane nach den US-Zwischenwahlen neue Angriffe gegen den Iran. In einem Interview der britischen "Financial Times" wenige Stunden vor Schließung der Wahllokale in den USA hatte Trump nach Angaben der Zeitung gesagt, die USA hätten keine unmittelbaren Pläne für einen Angriff.

Positiv wirkten sich auch die Vorgaben aus dem US-Halbleitersektor aus. "Dass die Anleger inzwischen sehr genau zwischen den einzelnen Unternehmen unterscheiden, zeigen die Quartalszahlen von AMD (AMD (Advanced Micro Devices) )", stellte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets fest. "Der Halbleiterkonzern kann mit seinen Ergebnissen überzeugen und wird mit einem deutlichen Kurssprung belohnt." Das spiegelte sich in der Entwicklung in Südkorea wider. Der Kospi-Index stieg um 0,6 Prozent und stabilisierte sich so nach den Verlusten am Vortag.

Nicht ganz so eindeutig war das Bild an den übrigen Märkten. Sie reagierten damit auf den Ausgang der Zwischenwahlen in den USA. "Für die US-Regierung könnte es erheblich schwieriger werden, ihre wirtschaftspolitischen Vorhaben durch den Kongress zu bringen", interpretierte Lipkow das Ergebnis. In den USA droht nun das, was die Wall Street "Gridlock" nennt - politischer Stillstand.

Werbung

Vergleichsweise deutlich gaben japanische Aktien nach. Der Nikkei 225 beendete den Handel 1,4 Prozent tiefer mit 62.188,63 Punkten, holte damit aber auch einen Teil der Vortagesschwäche nach. Wegen eines Feiertags hatte am Dienstag kein Handel stattgefunden. Auch der australische S&P ASX 200 schwächelte und verlor 0,59 Prozent auf 8.834,45 Punkte.

Besser war dagegen die Entwicklung in China. Der chinesische CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten vom Festland legte um 2,3 Prozent zu, der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um 1,5 Prozent. Von Bloomberg zusammengestellte Daten hatten gezeigt, dass die Stützungskäufe für den chinesischen Markt über börsengehandelte Fonds zugenommen haben./mf/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.