Aktien Asien: Durchwachsene Entwicklung - Verluste in China

13.11.26 09:10 Uhr

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Fernost haben am Freitag uneinheitlich tendiert. Dabei waren die Veränderungen zumeist überschaubar.

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Damit reagierten die Märkte gelassen auf die Vorgaben aus den USA, nachdem NVIDIA-Chef Jensen Huang zurückgetreten war. Der Abgang hatte US-Technologiewerte und die Aktie von Nvidia belastet, blieb aber selbst an den technologielastigeren Börsen in Fernost ohne größere Folgen. Der volatile südkoreanische KOSPI verlor lediglich ein Prozent und tendierte im Wochenvergleich sogar etwas fester. "An der grundsätzlichen KI-Wachstumsstory hat sich wenig verändert", merkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets zu Nvidia an. "Die überzeugenden Quartalszahlen der US-Technologieunternehmen Cisco und Applied Materials unterstreichen, dass die Nachfrage nach leistungsfähiger Infrastruktur und Halbleitertechnologie weiterhin hoch ist."

Noch besser sah es in Japan aus. Der Nikkei 225 schloss 0,5 Prozent höher mit 61.142,35 Punkten und bewegte sich damit klar über dem Niveau vom vergangenen Freitag. Allerdings stiegen die Renditen am Anleihemarkt. Vor den US-Erzeugerpreisen war hier Vorsicht angesagt. "Nachdem die Verbraucherpreise bereits höher als erwartet ausgefallen waren, wächst die Sorge, dass sich der Inflationsdruck in den Vereinigten Staaten hartnäckiger hält als bislang erhofft", so Lipkow.

Die chinesischen Börsen neigten dagegen einmal mehr zur Schwäche. "Die angekündigte Verschärfung der US-Technologieexport- und Importbeschränkungen gegenüber dem Reich der Mitte sorgt für Verunsicherung", begründete Lipkow die Verluste. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Festland-Werten sank zuletzt um 0,7 Prozent, der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 1,6 Prozent nach.

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Auch der australische S&P ASX 200 schwächelte. Er verlor 0,71 Prozent auf 9.082,25 Punkte./mf/stk