Aktien Asien: Erholung im Gefolge der US-Börsen

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SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag zugelegt. Sie reagierten damit auf die guten Vorgaben aus den USA.

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Auslöser der Gewinne waren die US-Arbeitsmarktdaten. Die Daten haben aus Sicht von Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets die Sorgen vor einer Beschleunigung der Inflation auf der Lohnseite eingedämmt. Damit verbesserte sich die Stimmung an den Aktienmärkten.

"Anleger dürfen von einer kleinen Sommer-Rally träumen - solange der Iran-Konflikt unter Kontrolle bleibt und die Notenbanken bei ihren Sitzungen gegen Monatsende nicht die Stimmung dämpfen", erklärte Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck.

Die volatile südkoreanische Börse zog vor diesem Hintergrund deutlich an, der KOSPI kletterte um 5,76 Prozent. Dazu trugen die deutlichen Gewinne des Schwergewichts Samsung entscheidend bei. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf einen Bericht, wonach das KI-Unternehmen Anthropic sich in Gesprächen mit dem Konzern über die Produktion eines maßgeschneiderten Halbleiters befindet. Auf Wochensicht lag der südkoreanische Aktienmarkt allerdings im Minus.

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Der japanische Nikkei 225 legte am Freitag ebenfalls zu und schloss 1,47 Prozent höher mit 69.744,06 Punkten. Auf Wochensicht tendierte er unterdessen ebenfalls etwas niedriger.

Die chinesischen Börsen profitierten auch von starken Konjunkturdaten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf den Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen der Agentur RatingDog, der die Erwartungen übertroffen hatte. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen kletterte um knapp ein Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong zog um 1,4 Prozent an und präsentierte sich damit auf Wochensicht wenig verändert.

Der australische S&P ASX 200 verzeichnete ebenfalls Gewinne und stieg um 1,37 Prozent auf 8.844,40 Punkte. Auch hier waren Daten zum Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen besser als erwartet ausgefallen, wie die Experten der Deutschen Bank anmerkten./mf/jha/