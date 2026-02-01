DAX24.873 -0,5%Est506.025 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5100 -3,0%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.080 -3,1%Euro1,1916 +0,2%Öl69,60 +0,8%Gold5.053 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 TUI TUAG50 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX entfernt sich von 25.000 Punkten -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Moderna, Robinhood, TKMS im Fokus
Top News
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy
MDAX-Papier TUI-Aktie: Dieser Dividendenausschüttung blicken TUI-Aktionäre entgegen MDAX-Papier TUI-Aktie: Dieser Dividendenausschüttung blicken TUI-Aktionäre entgegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Asien: Erneute Gewinne - technologielastige Börsen legen zu

11.02.26 09:13 Uhr

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen sind am Mittwoch zumeist gestiegen. Dabei fand in Japan kein Handel statt. "Die Stimmung an den asiatischen Handelsplätzen ist am Mittwoch gut und kann sogar schwächere chinesische Preisdaten kompensieren", so Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Investoren setzen weiterhin voll auf Technologieaktien und den disruptiven Veränderungen in vielen wirtschaftlichen Sektoren."

Wer­bung

Gewinne verzeichneten daher die technologielastigen Märkte Südkoreas und Taiwans. Australische Aktien kamen nach der verhaltenen Entwicklung am Vortag ebenfalls ins Laufen. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss 1,66 Prozent fester mit 9.014,78 Punkten.

Uneinheitlich war dagegen die Entwicklung in China. Während der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen um 0,22 Prozent auf 4.713,82 Zähler sank, legte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,25 Prozent auf 27.250,96 Punkte zu. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf uneinheitliche Inflationsdaten. Einem Rückgang der Verbraucherpreise habe im Januar eine vorteilhaftere als erwartete Entwicklung der Erzeugerpreise entgegengestanden. Letztere hätten dabei das höchste Niveau seit 18 Monaten erreicht, bewegten sich allerdings noch im deflationären Bereich.

In Japan wurde der Tag der Reichsgründung feierlich begangen. Daher fand kein Handel statt. Die Rahmenbedingungen für den Markt gestalten sich weiterhin gut. "Über 60 Prozent der Unternehmen übertrafen die Erwartungen der Analysten, wobei der Nettogewinn die Prognosen um über sieben Prozent übertraf", betonte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. "Der Optimismus der Analysten nahm während der Berichtssaison zu: Seit Beginn hoben sie ihre Gewinnschätzungen für im Topix gelistete Unternehmen für das Geschäftsjahr 2025 um 1,1 Prozent an und erwarten nun ein Plus von 12,2 Prozent."/mf/mis