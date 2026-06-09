DAX24.508 -1,0%Est506.008 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1100 +6,0%Nas25.709 -4,2%Bitcoin54.765 -0,1%Euro1,1526 +0,1%Öl97,26 +4,8%Gold4.305 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y SpaceX SPACEX Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Broadcom A2JG9Z
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sehr schwach -- Asiens Börsen tiefrot - Nikkei und KOSPI rutschen kräftig ab -- SpaceX vermietet Rechenleistung an Alphabet -- NVIDIA, SoftBank, SK hynix, Samsung, Apple, Meta im Fokus
Top News
Situation zwischen Iran und Israel eskaliert: DAX zum Wochenstart verlustreich Situation zwischen Iran und Israel eskaliert: DAX zum Wochenstart verlustreich
Nach erneuter Eskalation im Iran-Krieg: Ölpreise ziehen wieder kräftig an Nach erneuter Eskalation im Iran-Krieg: Ölpreise ziehen wieder kräftig an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Asien: Eskalation in Nahost belastet Börsen in Südkorea und Japan

08.06.26 09:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
KOSPI
8.160,6 PKT -478,8 PKT -5,54%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
64.024,6 PKT -2.563,5 PKT -3,85%
Charts|News|Analysen

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Börsen in Ostasien haben im Zuge der jüngsten Eskalation in Nahost deutlich nachgegeben. Der südkoreanische Leitindex Kospi startete mit einem Minus von über acht Prozent in die Handelswoche. Wegen der starken Kursbewegung verhängte die Börse in Seoul eine 20-minütige Handelsunterbrechung. Mit Stand Ortszeit 12 Uhr renkte sich der Kospi auf ein Minus von rund vier Prozent ein. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zum selben Zeitpunkt um Minus 3,8 Prozent.

Am Sonntagabend hatte der Iran zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder Raketen auf Israel abgefeuert, am Montagmorgen griff auch Israel den Iran an. Die iranischen Angriffe erfolgten als Reaktion auf israelische Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon. Die jüngste Eskalation weckt die Befürchtung eines erneuten offenen Konflikts zwischen den beiden Ländern. Ebenfalls droht damit auch ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA zu scheitern.

Die Ölpreise sind wieder deutlich gestiegen. So kostete ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent zur Lieferung im August am frühen Montagmorgen 96,27 US-Dollar. Das sind knapp 3,2 Prozent mehr als noch am Vortag. Die Volkswirtschaften Südkorea und Japan sind stark von Öllieferungen aus Nahost abhängig./fkr/DP/la

Mehr zum Thema Nikkei 225

09:05Aktien Asien: Eskalation in Nahost belastet Börsen in Südkorea und Japan
08:23Nikkei, KOSPI & Co. tiefrot: Ölpreisanstieg und neue Eskalation im Iran-Krieg schicken asiatische Börsen abwärts
08:00Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten - DAX vor Verlusten
07:42 Crisis of confidence at NEC
07.06.26Germany and Japan test hydrogen future with BMW, Toyota cars
07.06.26Honda reports first loss since 1957 as it waters down EV strategy, but shares rise on 2026 forecasts
07.06.26Germany and Japan test hydrogen future with BMW, Toyota cars
07.06.26Honda reports first loss since 1957 as it waters down EV strategy, but shares rise on 2026 forecasts
mehr