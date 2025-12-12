DAX24.460 +0,7%Est505.792 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 +1,7%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.663 -0,1%Euro1,1732 -0,1%Öl61,78 +0,4%Gold4.313 +0,8%
Aktien Asien: Gewinne im Sog der Wall Street

12.12.25 09:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Nikkei 225
50.836,6 PKT 687,7 PKT 1,37%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.901,0 PKT 14,3 PKT 0,21%
Charts|News|Analysen

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens Aktienmärkte haben am Freitag zugelegt. Sie profitierten damit von den Vorgaben der Wall Street, wo der S&P 500 ein Rekordhoch erreicht hatte.

Wer­bung

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 1,37 Prozent auf 50.836,55 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf eine Erholung der Technologiewerte. Davon habe auch die technologielastige südkoreanische Börse profitiert. Auf Wochensicht tendierte der Nikkei 225 nach dem Auf und Ab der Vortage unterdessen wenig verändert.

An den chinesischen Börsen ging es ebenfalls nach oben. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zog um 0,63 Prozent auf 4.580,95 Punkte an. Hier bremste nach Angaben der Deutschen Bank die Schwäche der Halbleiterhersteller etwas. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte stärker um 1,58 Prozent auf 25.932,78 Punkte. Im Vergleich zur Vorwoche tendierte der Index allerdings etwas leichter.

Australische Aktien schlossen an die Vortagesgewinne an, nachdem die Zinssorgen etwas nachgelassen hatten. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) gewann 1,22 Prozent auf 8.697,27 Punkte. Auf Wochensicht bewegten sich australische Aktien damit leicht aufwärts./mf/men

