Aktien Asien: Gewinne in China - Tokio kaum verändert

Heute im Fokus

DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Deutsche Bank hält an Jahreszielen fest -- STMicro steigert Umsatz stärker als erwartet -- CES-Auto von BMW wechselt die Farbe

Symrise verstärkt Bereich Tiernahrung mit Zukauf. GameStop will anscheinend ins NFT-Geschäft einsteigen. Shell steckt nach Asset-Verkauf weitere Milliarden in Aktienrückkauf. Sanofi und Exscientia kooperieren bei Medikamentenentwicklung. MorphoSys will mit Krebsmedikament Monjuvi weiter zulegen. Apple-CEO Tim Cook hat 2021 fast 100 Millionen Dollar verdient. Hifi-Firma Sonos setzt sich in Patentstreit mit Google durch.