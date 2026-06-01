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Aktien Asien: Heftige Gewinnmitnahmen - Handel in Seoul zeitweise ausgesetzt

23.06.26 09:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Nikkei 225
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SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Gewinnmitnahmen bei den stark gelaufenen Technologietiteln haben Asiens Börsen am Dienstag tief ins Minus gedrückt. Am schlimmsten erwischte es den südkoreanischen Markt, in dem der Handel deswegen kurzzeitig automatisch ausgesetzt wurde.

Die Schwäche in der Tech-Branche laste auf der Marktstimmung, sagte Analyst Fabien Yip von IG International. In den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für eine Beilegung des Kriegs gebe es zwar Fortschritte. Doch Yip sieht immer noch fundamentale Differenzen über die Auslegung der Bestimmungen des Rahmenabkommens, das beide Seiten vorab geschlossen haben.

Nun warten die Anleger unter anderem auf den Quartalsbericht des US-Chipherstellers Micron am Mittwoch - dessen Aktienkurs hat sich seit Jahresbeginn schon mehr als vervierfacht. Dieser sei der eigentliche Test für den rasanten Aufschwung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), sagte Stratege Dilin Wu von Pepperstone Group. Starke Zahlen sollten sich direkt auf die asiatischen Branchenkollegen SK hynix und Samsung auswirken, da sie zeigten, ob der Bereich Hardware noch Potenzial habe.

In Seoul büßte der KOSPI am Dienstag 10 Prozent auf 8.204 Punkte ein. Zuvor hatte das Börsenbarometer eine beispiellose Rekordjagd hingelegt und seinen Kurstand seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Die zu Wochenbeginn starken Titel von SK Hynix und Samsung sackten jeweils um mehr als 9 Prozent ab.

Auch der 2026 bislang starke Nikkei 225 musste am Dienstag Federn lassen: Zum Handelsende verlor der japanische Leitindex 3,6 Prozent auf 69.788 Punkte.

Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandbörsen sank um 3 Prozent auf 4.908 Punkte. Für den Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es um 2,1 Prozent auf 23.282 Punkte bergab. Im Gegensatz zu den anderen Indizes steht er schon seit Wochen unter Druck.

Am unauffälligsten entwickelte sich wieder einmal der australische S&P ASX 200, der am Dienstag 0,3 Prozent tiefer mit 8.787 Punkten aus dem Handel ging./gl/nas

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