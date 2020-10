Aktien Asien: Japan und Hongkong legen zu - China-Börsen geschlossen

GO

Heute im Fokus

DAX fester erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Deutsche Bank liebäugelt mit Fusionsplänen -- Schaeffler platziert Anleihen -- Kering verkauft weitere PUMA-Aktien -- Software AG im Fokus

Cisco in Patentstreit zu Zahlung von 1,9 Milliarden Dollar verurteilt. Trump zurück im Weißen Haus - Arzt gibt noch keine Entwarnung. AUDI-Prozess wird fortgesetzt. Ford hält 7,6 Prozent an Laser-Radar-Spezialist Velodyne Lidar. Allianz-Studie: Corona bringt neue Risiken für Versicherungen. Veolia erwirbt 29,9% an Suez von Engie. K+S verschafft sich mit Spartenverkauf finanziell Luft.