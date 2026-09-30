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Aktien Asien: Japanische Aktien deutlich im Plus

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SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch zugelegt und sich damit von den vorherigen Abgaben etwas erholt. Dabei ragten japanische Aktien mit vergleichsweise deutlichen Gewinnen hervor.

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Der Aktienmarkt Japans profitierte von den Gewinnen von SoftBank - der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit 66.753,72 Punkten 1,94 Prozent höher. Dabei waren auch Bankwerte gefragt.

Ansonsten herrschte ein abwartendes Geschäft vor neuen US-Daten. "Von besonderem Interesse ist zudem die PCE-Kernrate, das wichtigste Inflationsmaß für die US-Notenbank", merkten die Experten der Landesbank Baden-Württemberg an.

Der südkoreanische Kospi gab vor diesem Hintergrund mit 0,5 Prozent leicht nach. Auch die chinesischen Börsen präsentierten sich eher verhalten. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,2 Prozent, der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen kletterte um 0,5 Prozent. Unter Druck standen Immobilienwerte. Ein Stützungsprogramm der Regierung für Hypotheken war leicht hinter den Erwartungen geblieben.

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Australische Aktien legten dagegen etwas stärker zu. Der S&P ASX 200 gewann 0,92 Prozent auf 8.789,30 Punkte./mf/stk

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