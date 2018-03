Aktien Asien: Kräftige Gewinne

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Am Dienstag verzeichneten Asiens Aktienmärkte breite Gewinne. Nachdem die Börsenbarometer in Fernost in der vergangenen Woche inmitten von Ängsten vor einem eskalierenden Handelsstreit rasant gefallen waren, rücken die Sorgen jetzt in den Hintergrund.

Japans Leitindex Nikkei 225 legte bis Handelsschluss um 2,65 Prozent auf 21 317,32 Punkte zu. Der Topix und der Nikkei 400 als weitere japanische Indizes verzeichneten ähnlich starke Anstiege. Dies dürfte neben einem entspannteren Blick auf den Handelsstreit zwischen den USA und China vor allem mit dem schwächeren Yen zu tun haben, der nach breiten Verlusten am Montag auch am Dienstag abgab.

Andere asiatische Börsen gewannen ebenfalls, aber weniger stark. Chinas Leitindex CSI 300 schloss 0,86 Prozent fester. Die Tech-orientierte Börse in Schenzen legte um 2,1 Prozent zu. Hongkongs wichtigstes Börsenbarometer Hang Seng liegt bei einem Plus von 0,81 Prozent./fba/jha/