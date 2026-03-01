DAX23.561 -1,7%Est505.758 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0800 -0,3%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin60.040 -0,3%Euro1,1597 -0,1%Öl91,41 ±0,0%Gold5.189 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 TUI TUAG50 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 ExxonMobil 852549
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- Softbanks PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus
Top News
Ausblick: Zalando zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Zalando zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Underweight an Henkel vz-Aktie Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Underweight an Henkel vz-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Aktien Asien: Kurse ziehen weiter an

11.03.26 09:08 Uhr

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatisch-pazifischen Börsen haben am Mittwoch ihre Erholung fortgesetzt. Sie reagierten damit auf die Entspannung beim Ölpreis. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, die Internationale Energieagentur plane offenbar die größte Freigabe von Ölreserven ihrer Geschichte.

Wer­bung

"Der Markt setzt nun fest darauf, dass der Irankrieg bald endet - und falls das nicht gelingt, dass zumindest das Öl aus dem Nahen Osten wieder fließt", so Markanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Zudem trugen die besser als erwarteten Oracle-Zahlen zur der Erholung bei.

Zu dem Bericht des "Wall Street Journal" äußerte sich Stanzl indes skeptisch: "Die Freigabe strategischer IEA-Reserven wäre eine rein symptomatische Behandlung einer Krise, die schnell zur größten des Ölmarktes der Geschichte werden könnte."

Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog um 1,4 Prozent auf 55.025,37 Punkte an. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen neben dem Ölpreis auf den Rückgang des Erzeugerpreisanstiegs im Februar. Dieser sei nun den dritten Monat in Folge schwächer geworden. Allerdings bleibe abzuwarten, wie der Ölpreisanstieg in diesem Monat sich auswirken werde. Deutliche Gewinne verzeichneten Nintendo dank einer neuen Pokemon-Version.

Wer­bung

Auch die südkoreanische Börse setzte ihre Erholung fort. Der australische ASX (S&P ASX 200) zog ebenfalls an und schloss 0,59 Prozent fester mit 8.743,48 Punkten. Durchwachsen war unterdessen die Lage an den chinesischen Börsen. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong tendierte kaum verändert, während der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen um 0,64 Prozent auf 4.704,50 Punkte zulegte./mf/stk