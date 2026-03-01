Aktien Asien: Kurse ziehen weiter an

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatisch-pazifischen Börsen haben am Mittwoch ihre Erholung fortgesetzt. Sie reagierten damit auf die Entspannung beim Ölpreis. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, die Internationale Energieagentur plane offenbar die größte Freigabe von Ölreserven ihrer Geschichte.

"Der Markt setzt nun fest darauf, dass der Irankrieg bald endet - und falls das nicht gelingt, dass zumindest das Öl aus dem Nahen Osten wieder fließt", so Markanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Zudem trugen die besser als erwarteten Oracle-Zahlen zur der Erholung bei.

Zu dem Bericht des "Wall Street Journal" äußerte sich Stanzl indes skeptisch: "Die Freigabe strategischer IEA-Reserven wäre eine rein symptomatische Behandlung einer Krise, die schnell zur größten des Ölmarktes der Geschichte werden könnte."

Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog um 1,4 Prozent auf 55.025,37 Punkte an. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen neben dem Ölpreis auf den Rückgang des Erzeugerpreisanstiegs im Februar. Dieser sei nun den dritten Monat in Folge schwächer geworden. Allerdings bleibe abzuwarten, wie der Ölpreisanstieg in diesem Monat sich auswirken werde. Deutliche Gewinne verzeichneten Nintendo dank einer neuen Pokemon-Version.

Auch die südkoreanische Börse setzte ihre Erholung fort. Der australische ASX (S&P ASX 200) zog ebenfalls an und schloss 0,59 Prozent fester mit 8.743,48 Punkten. Durchwachsen war unterdessen die Lage an den chinesischen Börsen. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong tendierte kaum verändert, während der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen um 0,64 Prozent auf 4.704,50 Punkte zulegte./mf/stk