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Aktien Asien: Kursgewinne - Hoffnung auf Iran-Deal und Nvidia stützen

21.05.26 09:10 Uhr
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SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben am Donnerstag überwiegend Kursgewinne verzeichnet. Gestützt wurde die Stimmung von erneut aufgekommene Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Nahost-Konflikts. Zudem gaben die nach US-Handelsschluss veröffentlichten Quartalszahlen des KI-Riesen NVIDIA Technologiewerten Rückenwind.

Laut US-Präsident Donald Trump sind die Verhandlungen mit dem Iran in der "Endphase". Dies schürte an den Märkten die Hoffnung, dass die für die Weltwirtschaft wichtige Straße von Hormus bald wieder befahrbar sein könnte.

In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 um 3,1 Prozent zu auf 61.684 Zähler. Die Titel von SoftBank machten einen kräftigen Sprung um rund ein Fünftel, nachdem bekannt wurde, dass der ChatGPT-Entwickler OpenAI den Gang an die Börse vorbereitet. Softbank ist einer der größten Anteilseigner von OpenAI. Derweil sind Japans Exporte im April angetrieben von einer anhaltend starken Nachfrage aus China und Europa erneut kräftig gestiegen.

In Seoul rückte der Leitindex Kospi kräftig um 8,4 Prozent vor, gestützt vom Schwergewicht Samsung. Der Technologieriese hat mit den Gewerkschaften im Streit um Löhne eine vorläufige Einigung erzielt und damit einen drohenden Streik abgewendet. Die Aktie gewann 8,3 Prozent. Die Papiere des Chipherstellers SK hynix stiegen um 11,3 Prozent, angetrieben von den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen von Nvidia.

Die asiatischen Technologiemärkte erlebten heute dank der guten Nvidia-Zahlen eine deutliche Erholungswelle, so Hebe Chen, Analystin von Vantage Global Prime. Die nachlassenden geopolitischen Spannungen stützten zudem den Risikoappetit, nachdem er durch steigende Anleiherenditen und anhaltende makroökonomische Unsicherheit zuvor gedämpft worden sei.

Die Börsen in China gaben derweil nach. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen notierte 0,9 Prozent niedriger bei 4.809 Punkte. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte ebenfalls 0,9 Prozent ein auf 25.408 Punkte.

Der australische S&P ASX 200 schloss indessen 1,5 Prozent fester bei 8.622 Punkten./err/stk