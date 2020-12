Aktien Asien: Kursgewinne im Schlepptau der US-Börsen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) -Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch überwiegend zugelegt. Gute Vorgaben der US-Börsen sorgten für den nötigen Rückenwind. Nach positiven Nachrichten zur Entwicklung von Corona-Impfstoffen hatten die US-Indizes am Dienstag Rekordstände erreicht.

Auch Neuigkeiten zu einem möglichen US-Hilfspaket zur Ankurbelung der Wirtschaft stützten, wie Markstratege Stephen Innes vom Broker AxiCorp feststellte. Der US-Finanzminister hatte den Demokraten ein entsprechendes Paket über 916 Milliarden US-Dollar vorgeschlagen.

In Japan stützten zudem neue Konjunkturdaten, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank um Jim Reid feststellten. Die Aufträge für Maschinen waren im Oktober deutlich stärker als erwartet gestiegen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 ging mit einem Plus von 1,33 Prozent bei 26 817,94 Punkten aus dem Handel. Aktien der Beteiligungsgesellschaft Softbank legten leicht zu. Hier gab es Spekulationen über einen Rückzug von der Börse. Aktienrückkäufe könnten demnach so lange erfolgen, bis der Gründer Masayoshi Son einen ausreichend hohen Anteil habe, um die verbliebenen Aktionäre abzufinden, hieß es unter Berufung auf Unternehmenskreise.

Der chinesische CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen in Schanghai und Shenzhen sank dagegen um 1,34 Prozent auf 4942,70 Punkte. Erstmals seit elf Jahren waren in China die Verbraucherpreise zurückgegangen. In der Sonderverwaltungszone Hongkong legte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) dagegen im späten Handel um 0,64 Prozent auf 26 471,86 Punkte zu. Auch in Australien, Indien und Südkorea zogen die Börsen an./mf/jha/