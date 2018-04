Aktien Asien: Leicht im Minus bei schwachem Volumen am Ostermontag

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Börsen in Asien haben am Ostermontag überwiegend leicht im Minus geschlossen. Nur in Indien lagen die Märkte im späten Handel im Plus. Nach einem guten Start ging den Börsen bei schwachen Volumen in einem nachrichtenlosen Handel die Luft aus, hieß es von Aktienhändlern.

Der Nikkei(Nikkei 225) -Index für 225 führende Werte fiel um 0,31 Prozent auf 21388,58 Zähler. Der breit gefasste Topix ging mit einem Abschlag von 0,44 Prozent beim Stand von 1708,78 Zählern aus dem Handel.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten aus Festland-China gab um 0,30 Prozent auf 3886,92 Punkte nach.

In Hongkong wird der Hang-Seng-Index am Karfreitag und Ostermontag nicht gehandelt. Wegen der Osterfeiertage sind auch andere Börsen in Asien und Europa geschlossen./stk