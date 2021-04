Aktien Asien: Leichte Gewinne nach zurückhaltendem Geschäft

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Donnerstag leichte Gewinne verzeichnet. Sie ließen sich damit nicht von den moderaten Verlusten der US-Börsen anstecken.

Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda begründete die Gewinne in Asien mit den starken Zahlen von Facebook und Apple, die für steigende US-Futures nach Börsenschluss in den USA gesorgt hätten. Auch die Aussicht auf weitere US-Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft habe gestützt. Allerdings hätten anstehende Konjunkturdaten wie die chinesischen Einkaufsmanagerindizes am Freitag dieser Woche für eine gewisse Zurückhaltung gesorgt, was in den überschaubaren Veränderungen der meisten Börsen zum Ausdruck komme.

Die Sitzung der US-Notenbank am Vorabend blieb ohne stärkere Auswirkungen. Die US-Währungshüter hatten ihren bisherigen Kurs bestätigt. "Es dürfte noch einige Monate dauern, bis die Fed von der aktuell kräftigen Erholung am US-Arbeitsmarkt hinreichend überzeugt ist, um die Vorbereitungen für eine Drosselung ihrer Anleihekäufe zu treffen", so die LBBW. "Noch wesentlich höher liegen die Hürden für eine Leitzinswende, denn hierfür bedarf es seitens der Fed zusätzlich der Überzeugung von einer dauerhaft deutlich höheren Inflation."

In Tokio fand wegen eines Feiertags kein Handel statt. Der chinesische CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen notierte zuletzt 0,74 Prozent höher bei 5157,29 Punkten. Der Hongkonger Hang-Seng-Index (Hang Seng) rückte auf 29 280,91 Punkten vor und notierte damit zuletzt 0,72 Prozent im Plus. Leichte Gewinne verzeichneten auch die Bösen in Australien und Indien./mf/fba