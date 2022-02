Aktien Asien: Leichte Gewinne - Technologiewerte gefragt

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag erneut zugelegt. Sie folgten damit den Vorgaben der Wall Street. Die Börsen in China, Südkorea und Taiwan blieben wegen Feiertagen geschlossen.

Der japanische Markt habe vor allem von den Gewinnen der Technologieaktien profitiert, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an. Die Kurse hätten sich dabei an der Erholung der technologielastigen Nasdaq orientiert. Zudem zeige der Arbeitsmarkt des Landes nach jüngsten Daten Fortschritte.

In Australien stützten auch die Aussagen der Notenbank. Die Währungshüter hätten sich eher vage zum Zeitpunkt von geldpolitischen Verschärfungen geäußert, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Die indische Börse erholte sich unterdessen recht deutlich von den jüngsten Verlusten. Finanzministerin Nirmala Sitharaman hatte vorgeschlagen, die Ausgaben zur Stimulierung der Wirtschaft zu erhöhen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,28 Prozent fester mit 27 078,48 Punkten. Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) rückte um 0,49 Prozent auf 7006,04 Punkte vor. Die Börsen in Festlandchina blieben wegen des einwöchig gefeierten Neujahrsfestes geschlossen. In Südkorea wird bis zum Mittwoch nicht gehandelt und in Hongkong bleiben die Handelsräume für einige Tage geschlossen./mf/eas