DAX24.317 ±0,0%ESt505.451 +0,3%Top 10 Crypto15,93 ±-0,0%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.563 -1,1%Euro1,1679 +0,1%Öl66,14 -0,5%Gold3.339 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick macht Hoffnung -- NVIDIA, Rüstungsaktien, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger bleiben vorsichtig Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger bleiben vorsichtig
Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Aktien Asien: Leichte Verluste - abwarten prägt das Geschehen

19.08.25 09:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Nikkei 225
43.546,3 PKT -168,0 PKT -0,38%
Charts|News|Analysen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag etwas nachgegeben. Sie kamen damit nach den Vortagesgewinnen etwas zurück.

Wer­bung

Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von einem ruhigen Geschäft. Marktteilnehmer warteten auf den Fortgang der Gespräche zum Ukraine-Krieg. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe dabei nach dem Rekordniveau am Vortag etwas unter dem Anstieg der Anleiherenditen gelitten. Der Nikkei verlor 0,38 Prozent auf 43.546,29 Punkte.

Auch andere Faktoren könnten zu einer Belastung am japanischen Markt werden. "Die höheren US-Zölle sowie eine möglicherweise nachlassende US-Nachfrage könnte die Gewinne japanischer Exporteure und in der Folge deren Bonuszahlungen für das Geschäftsjahr 2025 belasten", betonte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. Dies würde die Konsumbereitschaft vieler japanischer Haushalte in den kommenden Quartalen dämpfen.

"Zudem wird der Topix nach den jüngsten Kursanstiegen mit einem Bewertungsaufschlag von zwölf Prozent gegenüber seinem Zehn-Jahres-Durchschnitt gehandelt", so Stephan. "In den kommenden Monaten würde mich daher eine Konsolidierungsphase nicht überraschen."

Wer­bung

Der kriselnde Chipkonzern Intel bekommt unterdessen einen neuen Großaktionär aus Japan. Der Technologiekonzern SoftBank kauft Intel-Aktien im Wert von zwei Milliarden US-Dollar, wie die Unternehmen mitteilten. Der Kaufpreis liegt mit 23 Dollar pro Aktie leicht unter dem Schlusskurs vom Montag. Aktien der Softbank gaben um rund vier Prozent nach.

Verhalten war die Entwicklung an den chinesischen Börsen. Mit dem CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen ging es um 0,33 Prozent auf 4.225,36 Punkte nach unten. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,31 Prozent auf 25.098,47 Punkte.

Der australische Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss 0,7 Prozent tiefer mit 8.896,20 Punkten./mf/jha/

Mehr zum Thema Nikkei 225

09:12Aktien Asien: Leichte Verluste - abwarten prägt das Geschehen
08:0010 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen - Xiaomi und Xpeng vor Zahlen im Blick
07:00Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick macht Hoffnung -- NVIDIA, Rüstungsaktien, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
18.08.25$1000 Invested In TD Synnex 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
18.08.25All You Need to Know About Mitsubishi (MSBHF) Rating Upgrade to Strong Buy
18.08.25Peering Into TD Synnex's Recent Short Interest
18.08.25TD SYNNEX (SNX) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
18.08.25Aktien Asien: Gewinne vor Trump-Selenskyj-Treffen - Nikkei auf Rekordhoch
mehr