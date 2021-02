Aktien Asien: Leichte Verluste - Anleiherenditen in Japan weiter gestiegen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Börsen haben am Freitag in der Mehrheit etwas nachgegeben. Damit folgten sich den leichten Verlusten an der Wall Street. Auf Wochensicht ergibt sich indes keine klare Tendenz. Moderaten Verlusten an einzelnen Börsen stehen kleinere Zuwächse an anderen Finanzplätzen gegenüber.

Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda sprach in einem Kommentar von nachlassendem Schwung an den Aktienmärkten. Zeichen für eine Trendwende seien aber nicht auszumachen. Die Märkte legten vielmehr nach den Gewinnen der Vorwochen und vor dem Wochenende eine Pause ein.

Der Blick galt einmal mehr der Entwicklung an den Anleihemärkten. So kletterte die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren. In der laufenden Woche hatte der Renditeanstieg bei Staatsanleihen und besonders bei US-Papieren für Aufmerksamkeit gesorgt und die Aktienmärkte belastet.

Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Postbank, gab allerdings Entwarnung. "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Aktienmarkt und Renditen gleichzeitig steigen können", betonte Stephan in einer Einschätzung. "Dies war immer dann der Fall, wenn die Zinsen wegen eines verbesserten Konjunkturausblicks graduell gestiegen sind - so wie derzeit."

Der Nikkei 225 ging 0,72 Prozent leichter mit 30 017,92 Punkten aus dem Handel. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, stieg dagegen um 0,18 Prozent auf 5778,84 Punkte. In Hongkong tendierte der Hang Seng kurz vor Handelsschluss nahezu unverändert. Etwas stärker gab die australische Börse nach. Auch die indischen Aktienmärkte lagen im Minus./mf/mis