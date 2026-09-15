DAX 25.220 -0,9%ESt50 6.202 -0,9%MSCI World 4.910 -0,5%Top 10 Crypto 10,11 -2,8%Nas 26.186 -0,6%Bitcoin 66.714 -1,6%Euro 1,1540 -0,1%Öl 107,8 +2,0%Gold 4.270 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien Asien: Leichte Verluste bei abwartendem Geschäft

Werte in diesem Artikel
Indizes
KOSPI
6,684.37 KRW -225.54 KRW -3.26 %
News | Analysen

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag mehrheitlich verloren. Dabei blieben die Veränderungen aber überschaubar.

Werbung

Das Geschäft präsentierte sich abwartend. "Vor der mit Spannung erwarteten US-Notenbanksitzung dürften Anleger ihr Pulver weitestgehend trocken halten", merkte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research an. Am Mittwochabend will die Fed über das Zinsniveau entscheiden, wobei erhebliche Unsicherheit über den Ausgang der Sitzung herrscht. "Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung schwankte seit Mitte August zwischen 36 und 65 Prozent; der Markt selbst hat keine Überzeugung", merkte Jörg Held, Head of Portfolio Management beim Vermögensverwalter Ethnea Independent Investors, an. Der US-Notenbanksitzung kommt angesichts der weltweit gestiegenen Anleiherenditen und des dadurch entstandenen Drucks auf die Märkte große Bedeutung zu.

Hinzu kamen die hohen Ölpreise. "Die Auswirkungen auf Konsum, Wirtschaft und Inflation nehmen bei Preisen über 100 US-Dollar stetig zu", warnte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Und noch sendet die Situation im Nahen Osten auch keine Signale für eine Entspannung."

Die chinesischen Börsen lagen nach durchwachsenen Wirtschaftsdaten im Minus. In China ringt die Wirtschaft demnach weiter mit einem schwachen Einzelhandel und Investitionszurückhaltung. Etwas besser als erwartet lief es dagegen in der Industrie. Die Produktion erholte sich im August etwas von dem Rückschlag im Vormonat. Die Inlandsnachfrage bleibt aber weiter verhalten.

Werbung

Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen verlor zuletzt 0,7 Prozent, der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 0,8 Prozent. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auch auf den angeschlagenen Immobilienmarkt, der in weiter gesunkenen Neubaupreisen im August zum Ausdruck gekommen sei.

Auch sonst bewegten sich die Veränderungen im überschaubaren Bereich. Der japanische Nikkei 225 tendierte mit 63.484,10 Punkten nahezu unverändert, während der südkoreanische Kospi nach den Vortagesverlusten um weitere 0,9 Prozent nachgab. Der australische S&P ASX 200 schloss 0,88 Prozent tiefer mit 8.672,50 Punkten./mf/stk

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.