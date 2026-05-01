DAX24.664 -1,0%Est505.973 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,00 -1,2%Nas25.806 -0,1%Bitcoin67.669 -0,8%Euro1,1747 +0,2%Öl100,5 -2,8%Gold4.726 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 - Weiterer Stellenabbau geplant -- Rheinmetall, SoftBank, Innodata im Fokus
Top News
Hoffnung auf Kriegsende im Iran verpufft nach neuen Angriffen: DAX vor erneutem Rückschlag Hoffnung auf Kriegsende im Iran verpufft nach neuen Angriffen: DAX vor erneutem Rückschlag
Düstere Prognose für die Lufthansa-Aktie: Treibstoffkosten und schwindendes Vertrauen lasten auf dem Kurs Düstere Prognose für die Lufthansa-Aktie: Treibstoffkosten und schwindendes Vertrauen lasten auf dem Kurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Asien: Leichte Verluste - Wachsende Vorsicht vor dem Wochenende

08.05.26 08:47 Uhr

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den asiatisch-pazifischen Börsen ist es am Freitag zu leichten Verlusten gekommen. Der wieder angefachte Iran-Konflikt sorgte vor dem Wochenende für Vorsicht.

"Ein offener Schusswechsel zwischen den USA und dem Iran in der neuralgischen Straße von Hormus sowie massive amerikanische Drohgebärden ersticken jede Rallye-Fantasie rigoros im Keim", stellte Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades fest. Trotz Waffenruhe hatten sich die USA und der Iran gegenseitig in der Straße von Hormus beschossen. Zudem griff das US-Militär einzelne Ziele im Iran an. Das iranische Militär bestätigte Angriffe auf US-Kriegsschiffe und machte dafür wiederum US-Attacken auf einen iranischen Öltanker verantwortlich.

Die Hoffnungen auf eine Vereinbarung bleiben trotzdem erhalten. "Der US-Präsident steht von vier Seiten gehörig unter Druck, endlich einen Deal mit dem Iran unter Dach und Fach zu bringen", so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck. "Vier Ms' sprechen für einen kurzfristigen bzw. baldigen Deal: Marktdruck, nicht im Inland zur Verfügung stehendes Money', Munitionsengpässe und vor allem die immer näher rückenden Midterms." Damit sind die Zwischenwahlen gemeint.

Japanische Aktien verzeichneten nach den Vortagesgewinnen mit neuem Rekordhoch nun leichte Verluste. Der Leitindex Nikkei 225 verlor 0,2 Prozent auf 62.713,65 Punkte. Im Wochenvergleich liegt der Index allerdings im Plus.

An den chinesischen Börsen ging es ebenfalls nach unten. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um ein Prozent, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen um 0,58 Prozent nachgab. Auf Wochensicht notierten die Indizes unterdessen höher. Der australische S&P ASX 200 endete 1,51 Prozent tiefer mit 8.744,40 Punkten./mf/mis