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Aktien Asien: Moderate Gewinne - US-Vorgaben stützen

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SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die größeren Börsen in Asien haben am Dienstag mehrheitlich höher tendiert. Dabei blieben die Veränderungen aber meist überschaubar. Die chinesischen Festlandsbörsen waren wegen der "Goldenen Woche" weiterhin geschlossen.

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Die Märkte reagierten damit auf die Vorgaben der US-Börsen. "Die Wall Street schloss am Montag mit einer Tech-Rally - der Nasdaq 100 stieg um 0,87 Prozent und erreichte ein Rekordhoch, angetrieben von Kursgewinnen bei Nvidia und Microsoft", merkten die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) an. "Die technologielastigen Börsen in Asien griffen diese Bewegung auf", fügte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets hinzu.

Für eine gewisse Vorsicht sorgte dagegen der nach dem Vortagesrückgang wieder gestiegene Ölpreis. "Kurzfristig bleibt die Gefahr neuer Angriffe auf Pipelines und Raffinerien sowie damit verbundener Ölpreisanstiege groß", hieß es dazu von der LBBW.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 70.683,98 Punkten an die relative Stärke vom Vortag an. In Südkorea ging es nach der Feiertagspause zu Wochenbeginn dagegen um 0,9 Prozent nach unten.

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Besser entwickelte sich der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong, der um 0,8 Prozent anzog. Auch der australische S&P ASX 200 tendierte fester und legte um 0,57 Prozent auf 8.735,7 Punkte zu. Hier stützten rückläufige Anleiherenditen./mf/mis

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