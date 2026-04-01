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Aktien Asien: Nikkei 225 steigt auf Rekordhoch - andere Börsen auch im Plus

16.04.26 06:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
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Nikkei 225
59.599,2 PKT 1.464,9 PKT 2,52%
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SEOUL/TOKIO/HONGKONG (dpa-AFX) - Die Börsen in Ostasien sind angesichts von Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Iran-Krieg erneut gestiegen. Der japanische Nikkei-Index für 225 führende Werte stieg auf das Rekordhoch von 59.569 Punkten. Rund zwei Stunden vor dem Handelsende lag er mit einem Plus von etwas mehr als zwei Prozent nur wenig darunter. Seit dem Zwischentief Ende März legte der Index rund 17 Prozent zu.

In Seoul kletterte der südkoreanische Leitindex KOSPI im späten Handel fast zwei Prozent auf 6.200 Punkte. Damit macht der Index fast alle Verluste der vergangenen Wochen nach dem Beginn des Iran-Kriegs wieder wett. Der Index war in der Spitze um knapp ein Fünftel bis auf 5.040 Punkte gefallen. Seitdem legte der Index fast ein Viertel zu.

In China sorgten zudem überraschend robuste Konjunkturzahlen für Optimismus. So legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach vorläufigen Daten um 5,0 Prozent während des ersten Jahresquartals zu. Der CSI-300-Index (CSI 300), der die wichtigsten Aktien auf dem chinesischen Festland abbildet, zog um fast ein Prozent an. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte der Leitindex Hang Seng 1,4 Prozent zu.

In Bezug auf eine mögliche Fortsetzung der US-iranischen Verhandlungen hieß es in einer aktuellen Stellungnahme des Weißen Hauses, man sei "zuversichtlich, was die Aussichten auf ein Abkommen" mit dem Iran betrifft. Am Mittwoch hatte US-Präsident Donald Trump dem amerikanischen Fernsehsender Fox News zudem gesagt, dass er glaube, der Iran-Krieg sei "fast vorbei".

Die Ölpreise stiegen am Donnerstag im Zuge der US-Seeblockade der Straße von Hormus wieder leicht. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni liegt derzeit bei rund 95 Dollar und damit etwas höher als am Mittwoch, allerdings weiterhin deutlich unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar./fkr/DP/zb

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