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Aktien Asien: Nikkei mit neuer Bestmarke - Seoul sticht abermals positiv heraus

17.06.26 09:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
KOSPI
8.726,6 PKT 180,6 PKT 2,11%
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Nikkei 225
69.902,3 PKT 497,8 PKT 0,72%
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SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte dominieren Kursgewinne das Handelsgeschehen an den asiatischen Börsen. Der nahende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed schreckte die Anleger nicht - an den Märkten gilt eine Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus als nahezu sicher. Der japanische Nikkei 225 überwand zeitweise erneut die 70.000-Punkte-Marke und stellte eine weitere Bestmarke auf. Ansonsten gab es besonders in Seoul erneut Grund zur Freude. Lediglich in Hongkong standen Verluste zu Buche.

In Tokio schaffte es der Nikkei 225 im Handelsverlauf bis auf 70.125 Punkte. Zum Schluss behauptete der japanische Leitindex einen Gewinn von 0,72 Prozent auf 69.902 Punkte - dies ist der dritte Schlussrekord. Der Nikkei 225 baute damit sein Jahresplus auf 39 Prozent aus.

In Asien blieben Technologieaktien gefragt, kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets. Konjunkturdaten aus Japan zeigten einen ungebrochenen Nachfrageboom nach Halbleitern, welcher positiv überrascht und das Handelsbilanzdefizit im Mai deutlich verringert habe.

Der südkoreanische KOSPI setzte am Mittwoch seine Rally fort: Mit einem Plus von 1,58 Prozent auf 8.864 Punkte näherte er sich weiter seinem Anfang Juni erreichten Rekordhoch. Dank der Rally bei Schwergewichten wie SK hynix oder Samsung kletterte der Kospi in diesem Jahr bereits um 110 Prozent nach oben.

Für den am Dienstag kaum bewegten australischen S&P ASX 200 ging es um 0,54 Prozent auf 8.966 Punkte hoch.

Dagegen fiel das Börsengeschehen an den am Vortag schwächelnden chinesischen Handelsplätzen durchwachsen aus. Für den CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen ging es um 0,94 Prozent auf 4.930 Punkte hoch.

Derweil büßte der schon am Dienstag gebeutelte Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong weitere 0,88 Prozent auf 24.279 Punkte ein. Die vorangegangene Erholung von einem Elf-Monats-Tief ist damit weitgehend dahin./gl/zb

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