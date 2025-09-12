DAX23.641 ±0,0%ESt505.368 +0,1%Top 10 Crypto16,11 +2,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.607 +0,2%Euro1,1692 -0,1%Öl67,36 -0,4%Gold3.630 -0,3%
Aktien Asien: Nikkei setzt Rekordlauf fort - Hang Seng hinkt CSI in China nach

11.09.25 09:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Hang Seng
26.200,3 PKT 262,1 PKT 1,01%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
44.372,5 PKT 534,8 PKT 1,22%
Charts|News|Analysen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den wichtigsten Aktienmärkten im Raum Asien-Pazifik hat es am Donnerstag bei gemischten Vorzeichen vermehrt Gewinne gegeben. Die wichtigsten Leitindizes für Japan, Südkorea und Festlandchina legten zu, während die Entwicklung in Australien und Hongkong verhaltener war. Der Fokus wurde auch in Asien ein Stück weit auf die US-Verbraucherpreise gerichtet, die im Tagesverlauf erwartet werden.

Generell standen in Asien weiter Technologiewerte im Mittelpunkt, nachdem sie am Vortag im Kielwasser des US-Konzerns Oracle eine breite Rally vollzogen hatten. Die Aktien der japanischen Softbank Group (SoftBank) zum Beispiel stiegen um zehn Prozent, nachdem die Titel der Kernbeteiligung Arm Holdings am Vorabend im New Yorker Handel sich stark entwickelt hatten.

In Tokio galt der Nikkei 225 als Profiteur von der Softbank-Rally. Der japanische Leitindex setzte seinen Rekordlauf fort, indem er um 1,2 Prozent auf 44.372,50 Punkte zulegte. Der Marktbeobachter Jim Reid von der Deutschen Bank führte dies auch darauf zurück, dass der am Wochenende bekannt gewordene Rücktritt von Ministerpräsident Shigeru Ishiba weiter die Erwartung nähre, dass sein Nachfolger eine expansivere Politik verfolgen könnte.

An den China-Börsen gab es nach dem guten Lauf der vergangenen Tage keine einheitliche Richtung: Während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandbörsen um zuletzt 2,1 Prozent auf 4.539,47 Punkte stieg, lag der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong im späten Handel mit 26.211,50 Punkten nah am Vortagsniveau. Der Deutsche-Bank-Fachmann Reid erwähnte Pharmawerte, die unter der Sorge litten, dass die US-Regierung neue Beschränkungen für Medikamentenexporte aus China verhängen könnte.

Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) zeigte sich derweil etwas schwächer. Er stand in Sydney 0,29 Prozent tiefer bei 8.805,00 Zählern./tih/jha/

