Aktien Asien/Pazifik: Börsen unter Druck - Kämpfe bei Atomkraft in Ukraine

Die wichtigsten News von finanzen.net

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: Asiatische Indizes unter Druck - Sorge um ukrainisches AKW nach Brand -- Genehmigung für Tesla-Fabrik in Grünheide wird erwartet

Credit Suisse widerspricht Bericht über Vernichtung von Kundendaten. Sabre und Amadeus IT streichen Aeroflot aus ihren Buchungssystemen. Aktien von Daimler Truck und Hannover Rück steigen wie erwartet in DAX auf. Google stoppt Werbegeschäft in Russland. S&P stuft Russlands Bonität weiter ab.