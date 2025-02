Aktien Asien/Pazifik: Chinas Festlandsbörsen unter Druck - Gewinne in Hongkong

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den wichtigsten Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben am Dienstag die chinesischen Handelsplätze mit deutlichen Kursbewegungen hervorgestochen. Während die Festlandsbörsen unter Gewinnmitnahmen litten, wurden in Hongkong zuletzt noch Gewinne verzeichnet.

Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong notierte kurz vor Handelsschluss 1,21 Prozent im Plus, nachdem er in der Spitze noch um mehr als 2 Prozent in die Höhe geschnellt war. Das Börsenbarometer knüpfte damit nach der Verschnaufpause am Montag wieder an seine deutlichen Kursgewinne in der vergangenen Woche an. Jüngst hatte ein Treffen zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und Vorständen großer Tech-Firmen die Erwartung einer stärkeren Unterstützung des privaten Sektors geweckt.

Der mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten bestückte CSI 300 schloss 0,88 Prozent im Minus. Wahrscheinlich hätten einige Anleger nach der starken Rally und vor den anstehenden Quartalszahlen der chinesischen Internetkonzerne Gewinne mitgenommen, sagte Portfolio-Manager Gary Tan von Allspring Global Investments und mahnte: Trotz der beschleunigten Einführung des KI-basierten Sprachmodells DeepSeek im chinesischen Technologiebereich, der die Aktienbewertungen stark in die Höhe getrieben habe, müssten alle wesentlichen Änderungen der Gewinnaussichten der Unternehmen für dieses Jahr von einer grundlegenden Verbesserung der Verbrauchernachfrage getragen werden.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 ging mit einem Plus von 0,25 Prozent auf 39.270,40 Punkte aus dem Handel. In Tokio verzeichneten Aktien von Energieversorgern besonders deutliche Gewinne.

Der australische Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss 0,66 Prozent im Minus. Die Notenbank des Jahres hatte den Leitzins zwar um einen Viertelpunkt gesenkt, gleichzeitig aber signalisiert, dass sie bei künftigen Entscheidungen vorsichtig vorgehen wird./la/mis