Aktien Asien/Pazifik: Chinesische Börsen schwächeln - Gewinne in Japan

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Freitag erneut uneinheitlich tendiert. Während es in China nach unten ging, verzeichneten Japan und China Gewinne. Auf Wochensicht erreichten die Börsen der Region Asien-Pazifik ein leichtes Plus.

Vergleichsweise deutlich ging es in China nach unten. Hier belasteten die Verluste der Immobilienwerte. Nach den Gewinnen am Vortag gaben die Aktien des Sektors nun wieder nach. Zudem standen Aktien des Autobauers BYD unter Druck. Hintergrund waren Berichte über mögliche deutliche Preisnachlässe zum Jahresende.

Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungsregion Hongkong verlor zuletzt 1,84 Prozent auf 17 580,82 Punkte. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, sank um 0,66 Prozent auf 3538,01 Punkte.

Japanische Aktien legten dagegen nach der Feiertagspause am Vortag zu. Der Nikkei 225 gewann 0,52 Prozent auf 33 625,53 Punkte. Die Marktteilstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf neue Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise für Oktober hatten leicht unter den Erwartungen gelegen. Zudem war der Einkaufsmanagerindex der Jibun Bank weiter gefallen und hatte im Oktober den tiefsten Stand seit Dezember 2022 markiert. Die Daten liefern damit Argumente für eine weiterhin lockere Geldpolitik .

Das Fazit der Berichtssaison fällt unterdessen günstig aus. "Japanische Konzerne haben im dritten Quartal robuste Gewinne vorgelegt", betonte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. Neue Impulse könnten von Aktienrückkäufen ausgehen. "Mit den bisher angekündigten Aktienrückkäufen liegt dieses Jahr nur leicht hinter dem Rekordjahr 2022", so Stephan. "Geht die globale makroökonomische Unsicherheit infolge der weltweit gipfelnden Zinsen zurück, dürften die Rückkäufe wieder neuen Rekorden entgegenstreben."

Australische Aktien legten ebenfalls leicht zu. Der Leitindex S&P ASX 200 schloss 0,16 Prozent höher mit 7040,76 Punkten und erholte sich damit etwas von den Abgaben am Vortag./mf/tih