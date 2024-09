Aktien Asien/Pazifik: Deutliche Kursgewinne - chinesische Aktien weiter gefragt

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Kräftige Gewinne verzeichneten dabei die chinesischen Börsen, aber auch in Japan und Südkorea ging es merklich nach oben.

Nachrichten zu Konjunkturmaßnahmen in China brachten den Börsen Schwung. "Die Regierung im Reich der Mitte erwägt, den Banken eine Kapitalspritze in Höhe von 142 Milliarden US-Dollar zur Verfügung zu stellen", so Fondsmanager Thomas Altmann von Vermögensverwalter QC Partners. "Das sorgt für eine Fortsetzung der Börsenparty in Hong Kong, Shanghai und Shenzhen." In den vergangenen Tagen hatte ein ganzes Bündel an Maßnahmen die chinesischen Märkte angetrieben.

Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten gewann im späten Handel 3,27 Prozent auf 3.512,91 Punkte, der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong legte um 3,12 Prozent auf 19.725,80 Zähler zu. Allerdings seien die Börsen nach dem deutlichen Anstieg in dieser Woche stark überkauft, warnte Altmann.

Zu den Gewinnen in Fernost trugen auch starke nachbörsliche Ergebnisse des US-Halbeiterunternehmens Micron Technology bei, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Zudem steige die Zuversicht, dass die kräftige US- Zinssenkung und mögliche weitere Schritte sich mittelfristig günstig auf die Konjunktur auswirken werden.

Die US-Vorgaben lieferten den asiatischen Technologiewerten Rückenwind. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 2,79 Prozent auf 38.925,63 Punkte. Auch in Südkorea ging es um über zwei Prozent nach oben.

Nicht ganz so stark waren australische Aktien. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) stieg um 0,95 Prozent auf 8.203,70 Punkte./mf/jha/