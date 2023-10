Aktien Asien/Pazifik: Erholt - Aktien in Japan sehr fest

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte sind am Donnerstag den Vorgaben der Wall Street gefolgt und haben zugelegt. Bis auf die japanische Börse blieben die Zuwächse aber überschaubar. Das lag auch an den US-Futures, die nicht an die Stärke des Vortages anknüpften.

Die Märkte reagierten mit den Gewinnen auf günstige Signale aus den USA. Die LBBW verwies auf ADP-Daten aus dem Privatsektor in den Vereinigten Staaten. Mit dem geringen Stellenplus zeigten sich dort erste Bremsspuren. Es bleibe nun der US-Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag abzuwarten. Sollte dieser die Entwicklung bestätigen, könnten die Zinssorgen sinken. Auch die jüngste Korrektur des Ölpreises half den Börsen.

Japanische Aktien erholten sich merklich. Der Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 1,80 Prozent bei 31 075,36 Punkten. Der Index ragte damit einmal mehr unter den übrigen asiatischen Börsen hervor. Die lockere Geldpolitik und die Schwäche des Yen verschaffen japanischen Aktien schon seit einiger Zeit einen Vorteil. "Kurzfristig dürfte der Yen unter Druck bleiben, bis es zu einer nachhaltigen Abkühlung der US-Wirtschaft kommt und/oder die Bank of Japan ihre lockere Geldpolitik beendet", erwartet Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank.

Verhaltener war die Entwicklung in Hongkong. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungsregion legte im späten Handel um 0,36 Prozent auf 17 257,54 Punkte zu, während die Börsen in Festland-China erneut geschlossen waren. Der australische S&P ASX 200 gewann unterdessen 0,51 Prozent auf 6925,49 Zähler./mf/jha/