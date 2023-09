Aktien Asien/Pazifik: Erneut überwiegen Gewinne - China leidet unter Daten

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag überwiegend zugelegt. Für gute Stimmung sorgten die jüngsten Gewinne an den amerikanischen Börsen, welche vor dem kommende Woche anstehenden US-Zinsentscheid heimischen Inflationsdaten trotzten, der erfolgreiche Börsengang des Chipdesigners Arm in New York und weitere wirtschaftliche Stimulierungsmaßnahmen in China. Letztere verfehlten allerdings ausgerechnet an den heimischen Handelsplätzen ihre Wirkung, da sie von durchwachsenen Konjunkturdaten überschattet wurden.

Im August haben sich sowohl der chinesische Einzelhandelsumsatz als auch die Industrieproduktion überraschend deutlich belebt - dank der jüngsten Maßnahmen der Notenbank und Regierung sowie des Reisebooms im Sommer. Weiter deutlich gesunken sind dagegen die Investitionen im zuletzt mit Problemen kämpfenden Immobiliensektor.

Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, sank daraufhin um 0,8 Prozent auf 3703,16 Punkte.

Für den australischen Leitindex S&P ASX 200 ging es dennoch um weitere 1,3 Prozent auf 7279,00 Punkte hoch. Australien ist als wichtiger Rohstofflieferant sehr von der chinesischen Wirtschaft abhängig.

Der stark von Technologietiteln geprägte Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte um 0,9 Prozent auf 18 222,50 Punkte zu. Er folgte so der guten Entwicklung an der US-Technologiebörse Nasdaq, die auch vom erfolgreichen Börsengang des Chipdesigners Arm profitierte. Die Aktien schafften gleich an ihrem ersten Handelstag ein Plus von fast 25 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss vor dem Wochenende 1,1 Prozent höher mit 33 533,09 Punkten. Er knüpfte damit an den starken Vortag an und näherte sich weiter seinem vor knapp drei Monaten erreichten 33-Jahre-Hoch bei 33 772 Punkten. Die am Donnerstag noch schwächelnden Aktien der Arm-Mutter Softbank zogen um 2,4 Prozent an./gl/stk