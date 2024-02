Aktien Asien/Pazifik: Geringe Veränderungen vor dem Wochenende

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Freitag zumeist wenig gemacht. Lediglich in Hongkong ging es etwas stärker nach unten, während die chinesischen Festlandbörsen, Südkorea und andere Handelsplätze wegen der Neujahrsfeierlichkeiten geschlossen blieben. Auf Wochensicht lagen die Börsen der Region Asien-Pazifik leicht im Plus.

In Japan ging es nach den Vortagesgewinnen geringfügig nach oben. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf Aussagen des Notenbankchefs Kazuo Ueda, die die Worte seines Stellvertreters vom Vortag bestätigten. Notenbank-Vizechef Shinichi Uchida Schnelle hatte gesagt, dass anhaltende Zinsanhebungen nicht zu erwarten seien. Der Leitindex Nikkei 225 schloss 0,1 Prozent höher mit 36 897,42 Punkten.

In Australien zogen die Kurse ebenfalls leicht an. Hier habe Notenbankchefin Michelle Bullock signalisiert, dass die Zinsen sinken könnten, bevor die Inflation die erwünschten Zielwerte erreicht habe, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Hintergrund seien nach Ansicht der Währungshüterin nachlassende Haushaltsausgaben und nachlassender Preisdruck. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) legte um 0,1 Prozent auf 7644,84 Punkte zu.

In Hongkong setzten sich dagegen die Verluste den dritten Tag in Folge fort. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) gab um 0,83 Prozent auf 15 746,58 Punkte nach./mf/men