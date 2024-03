Aktien Asien/Pazifik: Gewinne - Hongkong und Sydney geschlossen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten am Freitag geöffneten asiatischen Börsen sind mit Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Die Kursgewinne bei US-Standardwerten am Vortag hätten die Stimmung gestützt, hieß es am Markt. Verantwortlich für die Pluszeichen seien auch inländische Ereignisse gewesen, sagte Seo Sang-Young, Marktstratege bei Mirae Asset Securities.

In Tokio schloss der Nikkei-225 (Nikkei 225) 0,50 Prozent höher bei 40 369,44 Punkten. Im ersten Quartal hat der Index um gut ein Fünftel zugelegt. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten, die an den chinesischen Festlandbörsen notiert sind, kletterte um 0,47 Prozent auf 3537,48 Punkte nach oben. Dieser gewann seit Jahresanfang nur drei Prozent. Die Märkte in Hongkong und Sydney blieben am Freitag geschlossen./he