Aktien Asien/Pazifik: Gewinne in China - Zollhoffnungen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den wichtigsten asiatisch-pazifischen Aktienmärkten ist es am Mittwoch leicht nach oben gegangen. Eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur in China überlagerte die schwächlichen Vorgaben der Wall Street.

Wie Zentralbankchef Pan Gongsheng in Peking mitgeteilt hatte, sinkt der Zinssatz für die sogenannte Mindestreserve (RRR) um 0,5 Punkte. Damit will der Behördenchef dem Kapitalmarkt langfristig eine Billion Yuan (derzeit rund 122 Milliarden Euro) zuführen. Banken haben so mehr Geld zur Verfügung, das sie nicht mehr zurückhalten müssen. Sie können damit etwa Kredite zur Verfügung stellen.

Die Maßnahmen treten in den kommenden Tagen in Kraft. Zusätzlich reduziert die Zentralbank den Leitzins - ein wichtiges Finanzinstrument zur Umsetzung der Geldpolitik - um 0,1 Prozentpunkte auf 1,4 Prozent. Unter anderem passte Peking auch den Zinssatz für Wohnungsbaudarlehen mit einer Senkung um 0,25 Punkte an. Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von klaren Signale in Richtung einer lockeren Geldpolitik.

Günstige Signale gab es auch zum Handelsstreit. So wurden die ersten hochrangigen Gespräche angekündigt. Finanzminister Scott Bessent werde am 8. Mai in die Schweiz reisen und dort auch mit einem führenden Wirtschaftsvertreter der Volksrepublik China zusammentreffen, teilte das US-Finanzministerium mit.

Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann zuletzt 0,36 Prozent auf 22.745,34 Punkte, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien um 0,33 Prozent auf 3.821,10 Punkte kletterte.

In Japan tendierten die Kurse unverändert und verarbeiteten damit die Impulse während der Feiertagspause. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei-Index (Nikkei 225) schloss 0,1 Prozent tiefer mit 36.779,66 Punkten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf den Dienstleistungs-Einkaufsmanangerindex der Jibun Bank, der sich im April gegenüber dem Vormonat deutlich verbessert hatte. Allerdings beleuchte er auch die Differenz zum Verarbeitenden Gewerbe.

Der australische Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) gewann unterdessen 0,33 Prozent auf 8.178,30 Punkte./mf/mis