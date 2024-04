Aktien Asien/Pazifik: Gewinne in Japan - China durchwachsen

Heute im Fokus

OMV von Öl- und Erdgaspreisen belastet. UBS anscheinend in Verhandlungen über Tauschgeschäft in China. BYD macht in China auch Nissan, VW & Co. Marktanteile streitig. Wedbush-Analyst Dan Ives: Microsofts KI-Ambitionen sind "iPhone-Moment". Krypto-Experte: Bullenzyklus wird noch Monate anhalten und Bitcoin auf verrücktes Niveau treiben. Fed-Gouverneurin Michelle Bowman schockiert mit Horrorszenario: Doch noch weitere Zinserhöhungen?