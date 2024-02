Aktien Asien/Pazifik: Gewinne - Japanische Börse mit Kurs auf Allzeithoch

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag weiter zugelegt. Sie folgten damit den positiven Vorgaben der Wall Street. Auf Wochensicht lagen die Märkte der Region Asien-Pazifik ebenfalls im Plus. Sie steuern damit auf den vierten Wochengewinn in Folge zu. Die chinesischen Festlandsbörsen blieben wegen des Neujahrsfestes geschlossen.

In Japan ging es weiter nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 0,86 Prozent auf 38 487,24 Punkte. Damit erreichte er nicht nur ein neues 34-Jahres-Hoch, sondern nahm auch Kurs auf das Allzeithoch. Dieses Hoch datiert aus dem Dezember 1989, was eindrucksvoll von der langen Flaute des japanischen Aktienmarktes nach dem Boom der 1980er Jahre zeugt.

Auch in Australien und Hongkong ging es nach oben. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) stieg um 0,69 Prozent auf 7658,32 Punkte, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) zuletzt um 2,5 Prozent auf 16 343,93 Punkte zulegte. Auch die südkoreanische Börse verzeichnete Gewinne./mf/jha/