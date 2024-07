Aktien Asien/Pazifik: Gewinne - Nikkei mit Kurs auf Rekordhochs

Werte in diesem Artikel

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch überwiegend zugelegt. Lediglich die chinesischen Festlandsbörsen scherten mit leichten Verlusten aus.

Japanische Aktien schlossen an die starke Vortagesentwicklung an und bauten ihre Gewinne weiter aus. Der Nikkei 225 gewann 1,26 Prozent auf 40 580,76 Punkte. Der Index hatte am Vortag erstmals seit drei Monaten über der Marke von 40 000 Punkten geschlossen und damit ein Kaufsignal geliefert. Er näherte sich damit wieder den bisherigen Rekordhochs. Dabei waren Aktien der SoftBank gefragt.

Australische Aktien erholten sich von den Vortagesabgaben. Sie profitierten wie auch die anderen asiatischen Börsen von den Vorgaben der Wall Street. Zudem waren die Einzelhandelsumsätze des Landes im Mai stärker gestiegen als erwartet worden war, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Allerdings wachse damit auch die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinserhöhung. Dies habe die Entwicklung am Anleihemarkt, wo die Renditen stiegen, gezeigt. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) legte daher mit 0,28 Prozent auf 7739,88 Punkte auch eher überschaubar zu.

Uneinheitlich war dagegen die Entwicklung an den chinesischen Börsen. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen verlor zuletzt 0,28 Prozent auf 3462,20 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf den Caixin-Einkaufsmangerindex, der schwächer als erwartet ausgefallen sei und den tiefsten Stand seit Oktober 2023 markiert habe. Dadurch hätten Sorgen über die wirtschaftliche Lage Chinas zugenommen. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg dagegen um 0,91 Prozent auf 17 930,41 Punkte. Der technologielastige Index orientierte sich damit an der Stärke der US-Technologiewerte./mf/mis