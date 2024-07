Aktien Asien/Pazifik: Japanische Aktien geben nach Rekordlauf deutlich nach

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Dabei kam es zu stärkeren Veränderungen in beide Richtungen. Auf Wochensicht verzeichneten Aktien der Region Asien-Pazifik unterdessen Gewinne.

Japanische Aktien erhielten nach der jüngsten starken Entwicklung einen Dämpfer. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die Erholung des Yen zum Dollar - Währungsgewinne belasten tendenziell die exportorientierte Wirtschaft. Grund dafür sei nicht nur die stärker als erwartet gesunkene US-Inflation im Juni gewesen. Es habe auch Spekulationen über Interventionen zugunsten des Yen gegeben, die aber von offizieller Seite bislang nicht bestätigt worden seien.

Zudem erwartet die japanische Notenbank in den kommenden Jahren eine hohe Inflation, was Zinserhöhungssorgen antreibt und die Börsen belasten könnte. Der Nikkei 225 verlor 2,4 Prozent auf 41.190,68 Punkte. Dabei standen Technologiewerte angesichts der Abgaben entsprechender Titel in den USA unter Druck. Die Technologieschwäche hinterließ auch Spuren in Südkorea, wo es ebenfalls stärker nach unten ging.

Besser sah es in Australien aus. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) zog um 0,88 Prozent auf 7.959,30 Zähler an. Er reagierte damit auch auf Vorgaben aus China. Die Exporte des rohstoffhungerigen Landes hatten im Juni deutlich an Fahrt gewonnen. Wie der chinesische Zoll in Peking mitteilte, stiegen die Ausfuhren gemessen in US-Dollar im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres um 8,6 Prozent.

Die chinesischen Börsen regierten mit Gewinnen. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong erhöhte sich zuletzt um 2,46 Prozent auf 18.270,61 Punkte. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg um 0,19 Prozent auf 3.474,70 Punkte./mf/mis