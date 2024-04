Aktien Asien/Pazifik: Kurse profitieren von Tech-Rally in USA

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Von der guten Stimmung an der New Yorker Nasdaq-Börse vor dem Wochenende haben sich zum Wochenauftakt die asiatischen Handelsplätze anstecken lassen. Microsoft und die Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) hatten mit ihren Quartalsberichten die Anleger überzeugt und an der Börse eine Kursrally ausgelöst.

In China legten am Montag die Kurse zu. Der technologielastige Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann zuletzt 1,1 Prozent auf 17 839 Punkte. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen stieg um 1,2 Prozent auf 3626 Punkte. In Australien ging es für den S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) um 0,8 Prozent auf 7637 Zähler hinauf. Die Börse in Japan blieb am Montag wegen eines Feiertags geschlossen./ajx/stk